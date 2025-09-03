Мединский процитировал слова Сталина о победе России над Японией

Фото: kremlin.ru

Глава Российского военно-исторического общества (РВИО), помощник президента РФ Владимир Мединский процитировал в своем телеграм-канале слова Иосифа Сталина к 80-летию победы России над Японией.

3 сентября 1945 года Сталин выступил с речью в честь победы над Японией. Фрагмент из нее Мединский включил в свой пост.

"Сорок лет ждали мы, люди старого поколения, этого дня. И вот этот день наступил. Сегодня Япония признала себя побежденной", – процитировал советского политика помощник президента.

Вместе с тем Мединский напомнил, что операция по разгрому Японии длилась около недели, и назвал ее самой эффективной в истории человечества по соотношению "сроки – время – потери", а также добавил, что Красная Армия того времени представляла собой "машину Победы, которую невозможно было остановить".

"Наша страна умеет ждать, работать и накапливать силы, чтобы победить", – заключил Мединский.

Ранее Главархив Москвы представил онлайн-издание к 80-летию Победы над Японией. Книга позволит почувствовать цену победы, а также поможет понять, какую роль сыграли москвичи и другие жители России в разгроме милитаристской страны.