Певец Прохор Шаляпин призвал сократить рабочий день и увеличить зарплату втрое

Рабочий день следует уменьшить, а зарплату – увеличить, считает певец Прохор Шаляпин, передает News.ru.

Артист откликнулся на предложение активистки Элины Жгутовой, которая высказалась о запрете пропаганды безделья, обратив внимание на стиль жизни Шаляпина.

В свою очередь, артист решил лично посетить Государственную думу и предложил упразднить рабочие дни. Свое обращение певец высказал в видеоролике, который выложил в телеграм-канал.

"Я приехал в Государственную думу с предложением сократить рабочий день до минимума, а желательно, чтобы граждане вообще не работали никогда и получали тройную зарплату", – заявил артист.

Кроме того, исполнитель подчеркнул, что в своих юмористических видеороликах он призывает зрителей наслаждаться беззаботностью и счастьем, утверждая, что истинное предназначение человека – испытывать радость, любовь, удовольствие и отдых, а вовсе не ограничиваться трудовыми буднями и обязательствами.

"Я артист и шоумен, я не веду курсы, ничего не продаю и не навязываю – дайте уже нам возможность хотя бы настроение хорошее иметь при себе! Не запрещайте улыбаться и дышать", – добавил певец

А также шоумен заявил, что вместо людей работать должны роботы, а человечество может веселиться и "петь народные песни".

