РФ рассматривает учения США и Японии как угрозу своей безопасности – МИД

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Россия расценивает сентябрьские учения США и Японии, которые проходили в Японском море, как угрозу своей безопасности. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Упомянутые военные учения проходили в прямой близости от дальневосточных регионов нашей страны. Мы рассматриваем такую японскую активность как угрозу обеспечения безопасности России в АТР (Азиатско-Тихоокеанском регионе. – Прим. ред.) в целом", – сказала дипломат.

Она также отметила, что в связи с этим российская сторона выразила Токио свою озабоченность и призвала в будущем более ответственно подходить к вопросам безопасности на северо-востоке Азии.

Ранее сообщалось, что США и Южная Корея во время совместных учений запустили по две ракеты ATACMS в сторону Японского моря для сдерживания провокаций КНДР. Одна из ракет не смогла выйти на нормальную траекторию полета и упала на территории базы. Ее двигатель сгорел, при этом сама она не взорвалась.



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