Две российские атомные подлодки выполнили учебные пуски ракет в Чукотском море

Фото: Минобороны РФ

Атомные подлодки "Омск" и "Новосибирск" Тихоокеанского флота РФ выполнили учебные ракетные пуски в акватории Чукотского моря на маршруте Северного морского пути. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Учения были проведены в ходе комплексной арктической экспедиции "Умка-2022". Отмечается, что экипажи подводных крейсеров произвели пуски противокорабельных крылатых ракет "Гранит" и "Оникс" из надводного положения.

"Ракеты в установленное время поразили сложную морскую мишень, имитирующую отряд боевых кораблей условного противника, на дистанции свыше 400 километров", – говорится в сообщении.

В военном ведомстве отметили, что подлодка "Новосибирск" прибыла в район проведения учений, пройдя подо льдами. Кроме того, пуск крылатой ракеты "Оникс" осуществил расчет берегового комплекса "Бастион" с побережья Чукотки. Ракета поразила морскую цель, преодолев 300-километровую дистанцию.

Учения прошли под руководством главнокомандующего ВМФ РФ адмирала Николая Евменова, который руководил маневрами с борта корабля "Маршал Крылов".

Ранее сообщалось, что в Тихом океане прошли совместные учения военных России и Китая. Боевые корабли отработали совместное тактическое маневрирование при поддержке палубных вертолетов. Российский флот на этих учениях представлен фрегатом "Маршал Шапошников", тремя корветами и одним средним танкером.