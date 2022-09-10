Учения противолодочной авиации РФ прошли в Баренцевом море

Фото: пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

В Баренцевом море состоялись летно-тактические учения противолодочной авиации Северного флота ВМФ России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу флота.

"Летчики <...> провели летно-тактические учения по поиску подводных лодок условного противника, роль которых выполнили несколько подводных лодок флота", – рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что в маневрах принимали участие самолеты Ил-38 и Ту-142. Они отработали поиск и слежение за подводными лодками противника с помощью радиолокационных и гидроакустических средств обнаружения.

Также в учениях были задействованы вертолеты Ка-27, которые практиковали взаимодействие и обмен информацией во время поиска подводных лодок в море.

Ранее на семи полигонах Восточного военного округа, а также в акваториях Охотского и Японского морей прошли учения "Восток-2022". По данным Минобороны, в них были задействованы более 50 тысяч военнослужащих, 5 тысяч единиц вооружения и военной техники, в том числе 140 летательных аппаратов и 60 кораблей.

