Путин не носил военную форму на учениях и не планирует стать генералом – Песков

Фото: kremlin.ru

Появление Владимира Путина на приморском полигоне Сергеевский во время учений "Восток-2022" в военной куртке обусловлено погодными условиями и не говорит о намерении получить генеральское звание, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, глава государства не был в военной форме, он лишь надел военную куртку из-за того, что было очень холодно и шел проливной ливень. Песков также отверг предположения о том, что использование элементов военной формы является шагом к обретению Путиным генеральского звания.

Также представитель Кремля отметил, что появление президента на дальневосточном полигоне в такой же куртке, что была на министре обороны Сергее Шойгу и начальнике Генштаба Валерии Герасимове, не связано с проведением спецоперации на Украине.

Ранее телеканал "Звезда" опубликовал видео из наблюдательного пункта во время учений "Восток-2022". Учения на семи полигонах Восточного военного округа, а также в акваториях Охотского и Японского морей проходили с 1 по 7 сентября. По данным Минобороны, в них были задействованы более 50 тысяч военнослужащих, 5 тысяч единиц вооружения и военной техники, в том числе 140 летательных аппаратов и 60 кораблей.

