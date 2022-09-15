Совместные учения военных РФ и Китая продолжились в Тихом океане

В Тихом океане в данный момент проходят совместные учения военных России и Китая. Боевые корабли отработают совместное тактическое маневрирование. С воздуха их поддерживают палубные вертолеты.

Российский флот на этих учениях представлен фрегатом "Маршал Шапошников", тремя корветами и одним средним танкером. Китай выделил для маневров эсминец, сторожевой корабль и судно комплексного снабжения.

Это уже не первые совместные учения российских и китайских моряков. Ранее были в сентябре в Японском море и в 2021 году в Сангарском проливе. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.