Минобороны РФ показало нанесение ударов вертолетами Ка-52 по морскому десанту ВСУ

Минобороны России опубликовало кадры, демонстрирующие удары вертолетов Ка-52 по морскому десанту украинских войск, форсировавших Днепр в районе Запорожской АЭС.

"Выполняя плановый боевой вылет, группа ударных боевых вертолетов Ка-52 получила в воздухе приказ воспрепятствовать переброске подразделений сил специальных операций ВСУ через реку Днепр и уничтожить наступающие силы противника в районе Запорожской атомной электростанции", – отметили в ведомстве.

Ракеты "Вихрь" также использовались для поражения цели.

В военном ведомстве уточнили, что поисково-прицельная система на удалении 15 километров дала возможность обнаружить украинских военных.

"С ведущего борта было зафиксировано попадание в носовую, а с ведомого в кормовую часть", – добавили в министерстве.

Ка-52 продолжили выполнять задачи по охране и обороне Запорожской АЭС.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские военнослужащие нанесли высокоточные удары по позициям 63-й механизированной и 46-й аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Костромка и Белогоровка Херсонской области. В результате были уничтожены более 300 украинских военных, до 1 000 бойцов ВСУ были ранены.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

