Шеф Пентагона назвал армию США самой смертоносной силой в истории

Фото: ТАСС/AP/Cliff Owen

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что армия США является самой смертоносной силой в истории человечества. Об этом он заявил на форуме, организованном президентским фондом имени Рональда Рейгана в штате Калифорния. Его слова приводит ТАСС.

Как подчеркнул Ллойд, армия США является самой смертоносной боевой силой в истории человечества.

"Мы собираемся продолжать в том же духе", – заявил Ллойд.

Помимо этого, глава Пентагона отметил, что в армии США служат почти 3,4 миллиона человек.

Ранее Ллойд Остин заявил, что США неоднократно говорили Израилю о необходимости защищать гражданское население в секторе Газа. При этом он отметил, что Вашингтон всегда останется близким другом Израиля, а его поддержка "не подлежит обсуждению".