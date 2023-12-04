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В Вашингтоне решили, что пришло время обвинить в неудаче украинского президента Владимира Зеленского. Таким мнением поделился лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо на своей странице в соцсети X.

Таким образом политик прокомментировал недавнее интервью генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, в котором тот призвал готовиться к плохим новостям с Украины из-за критического положения ВСУ.

Как отметил Филиппо, подобная тактика не является новой для Соединенных Штатов, ведь они всегда поступали так со своими "марионетками". Он также вновь призвал прекратить поставки вооружения и денег на Украину.

Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк признал, что Киев не сможет без дополнительной помощи нарастить военное производство.

До этого министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что украинская армия с начала контрнаступления потеряла свыше 125 тысяч человек и 16 тысяч единиц вооружения. По его словам, боевые возможности войск Украины сильно снижены из-за мощного и эффективного огневого поражения группировок ВС РФ.



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