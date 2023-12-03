На Украине признали неспособность нарастить военное производство

Фото: 123RF/sunshineseeds

Киев не сможет без дополнительной помощи нарастить военное производство, заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.

"Украина готова дойти до конца, но при совместном (с Западом. – Прим. ред.) технологическом рывке. Сама Украина не сможет нарастить такое количество военного производства, чтобы получить паритет с РФ", – отметил он.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США наполовину увеличили финансирование производства боеприпасов из-за высоких темпов расходования снарядов на Украине. Он добавил, что за время работы администрации президента Джо Байдена производство американских боеприпасов увеличилось в четыре раза.

В свою очередь, глава комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Чарльз Браун отметил, что ни один конфликт, в том числе на Украине, невозможно урегулировать только военными методами, для этого требуется найти дипломатическое решение.



Киев призвал западных партнеров открыть военные заводы на территории Украины