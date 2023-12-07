Блокировка помощи Израилю и Украине говорит о политическом сдвиге в США – Пушков

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Блокировка республиканцами помощи Израилю и Украине на фоне спора о южной границе говорит о "драматическом сдвиге" в политике США, сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на сенатора Алексея Пушкова.

По его словам, прежде это было немыслимо. Как считает сенатор, американский президент Джо Байден не сможет "продавить" помощь Украине, не решив вопрос с границей.

Он отметил, что республиканцы будут использовать эту повестку в качестве шантажа, чтобы заставить Белый дом пойти на серьезные уступки. Пушков добавил, что раньше в Штатах было единство, но американский лидер и экс-президент Дональд Трамп "покончили с ним".

Ранее сообщалось, что законопроект о выделении помощи Украине, Израилю и Тайваню не прошел процедурное голосование в американском сенате. Данная инициатива предусматривала выделение дополнительные бюджетных ассигнований в размере 106 миллиардов долларов, в том числе 61 миллиард долларов на помощь Киеву.

До этого Байден в специальном обращении призвал конгресс срочно утвердить запрос о средствах для Украины, заявив, что "это не может ждать". Он подчеркнул, что конгресс должен утвердить дополнительное финансирование Украины до начала рождественских каникул.

Поддержка Украины со стороны США ослабевает на общественном уровне – СМИ