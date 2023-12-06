Байден назвал абсолютным сумасшествием прекращение США помощи Украине

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Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что для Америки будет абсолютным сумасшествием не согласовать новую помощь Украине. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Белый дом.

Американский лидер добавил, что провал в вопросе поддержки Киева является неправильным и встает против интересов Штатов.

Ранее сообщалось, что республиканцы в сенате США покинули брифинг по запросу американской администрации о помощи Украине и Израилю, так как не получили от демократов ответа на свои предложения.

Как сообщил официальный представитель Госдепа США Мэттью Миллер, Вашингтон достиг "дна бочки" в возможности оказывать Украине военную поддержку. Он также добавил, что, согласно оценкам США, Украину ждет "очень тяжелая зима".

По прогнозам первого заместителя пресс-секретаря Белого дома Оливии Далтон, Соединенным Штатам к концу текущего года может стать трудно оказывать военную поддержку Украине, не снижая боеготовности своих вооруженных сил и не затрагивая собственные запасы.