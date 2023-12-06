Республиканцы в сенате США назвали условия поддержки Украины

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Республиканцы в Соединенных Штатах не поддержат запрос о выделении помощи Украине без решений по охране американской границы, предупредил лидер партийного меньшинства Митч Макконнелл. Его слова приводит РИА Новости.

Политик указал на кризисное положение, которое наблюдается на южной границе при действующей власти. По его мнению, демократы готовы рисковать национальной безопасностью, чтобы не заниматься решением проблемы.

При этом Макконнелл заметил, что республиканцы не согласны с тем вариантом проекта помощи Киеву, который есть на сегодняшний день.

"Сенаторы-республиканцы отвергнут прекращение прений по законопроекту, который не отвечает на главные приоритеты США в сфере нацбезопасности", – резюмировал он.

Ранее координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что администрации США будет крайне тяжело обеспечить необходимую Украине военную поддержку без одобрения конгрессом США дополнительных ассигнований на помощь Киеву.

До этого говорилось, что конгресс США может не одобрить помощь Украине даже в начале 2024 года.



Поддержка Украины со стороны США ослабевает на общественном уровне – СМИ