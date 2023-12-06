Темы сокращения помощи Запада и готовности Украины к переговорам не связаны – Песков

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Сокращение финансовой поддержки Украины со стороны Запада и ее готовность к переговорам не связаны между собой. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, приоритетным направлением в вопросе украинского конфликта остается достижение целей РФ.

"Конечно, предпочтительней достижение этих целей политико-дипломатическими средствами. И когда Запад и украинцы отвергают эти методы, то тогда продолжается специальная военная операция", – заявил он.

Вместе с этим Песков предположил, что тема Украины может быть на повестке предстоящего саммита G7, поскольку на него приглашен украинский лидер Владимир Зеленский. Он также заявил, что украинцы сейчас "явно в тяжелом положении" и "им сейчас нелегко".

Онлайн-саммит G7 состоится в дистанционном формате в 17:30 по московскому времени 6 декабря. Участниками международного клуба являются США, Великобритания, Германия, Италия, Франция, Япония и Канада. Встреча пройдет в закрытом для прессы режиме.

Россия, как ранее заявил пресс-секретарь Владимира Путина, намерена внимательно следить за встречей лидеров "Большой семерки". Это обусловлено важностью события и необходимостью получения информации о саммите российской стороной.

