Помощник президента США встретился с главой офиса президента Украины в Киеве

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Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан посетил Киев и встретился там с главой офиса президента Украины Андреем Ермаком. Об этом сообщает Reuters.

Во время встречи Салливан пообещал, что США выделят Украине крупный пакет помощи.

"Со своей стороны мы уверены, что сможем сделать это. Мы передадим Украине эту помощь", – сказал он.

До этого Владимир Путин встретился с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси. После общения с российским лидером Гросси заявил, что оно было "профессиональным и открытым".

