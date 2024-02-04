Украинский посол призвал Шольца встретиться с Путиным для переговоров

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Канцлер ФРГ Олаф Шольц обязан встретиться с Владимиром Путиным для переговоров по Украине. Об этом бывший украинский посол в Германии и нынешний в Бразилии Андрей Мельник сообщил в интервью NTV.

"Почему бы господину Шольцу не встретиться с Путиным? Возможно, вам не нужно приглашать его прямо сейчас в Германию на пиво или лететь в Москву самому. Но и во время холодной войны были встречи, например в Исландии", – заявил дипломат.

Он добавил, что миру необходимо подумать о том, как найти подход к властям России. По словам Мельника, Путин сейчас считает себя более сильным, способным одержать верх. Посол уточнил, то дипломатической инициативе следует "попытаться бросить вызов" российскому президенту.

Ранее американский экономист Джеффри Сакс заявил, что Киеву нужно согласиться на мирные переговоры, с помощью которых можно остановить катастрофу на Украине. Эксперт добавил, что украинская сторона уничтожается демографически, поскольку страна не только потеряла территорию, но и миллионы людей, бежавших из государства.

Путин напомнил, что Россия никогда не отказывалась от переговоров по Украине