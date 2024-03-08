Гендиректор МАГАТЭ назвал встречу с Путиным профессиональной и открытой

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Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси охарактеризовал встречу с Владимиром Путиным как "профессиональную и открытую". Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-релиз МАГАТЭ.

"Обсуждения были посвящены первостепенной важности снижения все еще значительных рисков ядерной безопасности на Запорожской атомной электростанции", – добавили в агентстве.

Однако, по словам Гросси, МАГАТЭ продолжит и дальше следить за кадровой ситуацией на ЗАЭС. Также гендиректор организации призвал РФ к максимальной "военной сдержанности" вокруг атомной станции.

5 марта стало известно, что Гросси прибыл в Сочи. 6-го числа сообщалось, что он планирует встретиться с российским лидером, а также с главой "Росатома" Алексеем Лихачевым.

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