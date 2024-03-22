В Пентагоне заявили, что Украине придется отводить войска из-за отсутствия помощи США

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ВСУ придется отступать с позиций из-за отсутствия помощи от США. Такое заявление сделала заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх.

"Мы знаем, что Украина прямо сейчас должна принять стратегические решения об отводе в определенных районах, чтобы укрепить линии обороны", – приводит ее слова РИА Новости.

Сингх уточнила, что Украина нуждается в новой помощи, однако конгресс США до сих пор не пришел к единому мнению по поводу финансирования ВСУ.

Ранее издание Politico со ссылкой на источники писало, что в частном разговоре в Елисейском дворце французский лидер Эммануэль Макрон высказал мнение, что Украина может в ближайшее время проиграть в конфликте с Россией. Он также отметил, что на данный момент в конфликте сохраняется период переговоров, а не мобилизации, что, по его словам, нужно изменить.

До этого глава Евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что исход конфликта на Украине будет решаться весной и летом этого года. Он призвал властей США как можно быстрее выделить Украине новый пакет помощи.

