Фото: Министерство обороны РФ

Власти США считают, что российские войска могут добиться новых территориальных успехов на Украине уже через один или два месяца, если Штаты не возобновят поддержку Киева. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на координатора по стратегическим коммуникациям в совете нацбезопасности Белого дома Джона Кирби.

По оценкам американской администрации, продвижения российских сил можно ожидать как на востоке, так и на юге Украины.

Ранее глава правительства Украины Денис Шмыгаль заявил, что Киев надеется получить в этом году от Вашингтона 11,8 миллиарда долларов.

Тем не менее в ночь на 16 февраля стало известно, что палата представителей США ушла на перерыв до 28 февраля, так и не проголосовав по законопроекту о дополнительном финансировании на цели национальной безопасности, в который, в том числе входит помощь Украине.

Глава внешнеполитической службы Европейского союза Жозеп Боррель допустил, что украинский конфликт может завершиться в ближайшие месяцы. По его словам, Брюссель должен начать еще больше и быстрее помогать Киеву.

Немецкие СМИ сообщали, что запасы вооружения украинской армии могут иссякнуть уже к июню 2024 года или даже раньше. В связи с этим власти Германии прибегают к отчаянным мерам, чтобы найти боеприпасы для ВСУ.

По информации министра обороны РФ Сергея Шойгу, Вооруженные силы Украины потеряли более 444 тысяч военнослужащих за все время специальной военной операции. Так, ВСУ ежедневно теряют свыше 800 военных и 120 единиц различного вооружения, в том числе иностранного.

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