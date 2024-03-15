Боррель заявил, что Европа не заменит США в вопросе военной помощи Украине

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Европейские страны не смогут конкурировать с США в объемах оказания военной помощи Украине. Об заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, передает ТАСС.

"Никто не может соперничать с армией и военным потенциалом США. И безусловно, если вы (Вашингтон. – Прим. ред.) перестанете это делать, никто другой не сможет занять ваше место", – сказал Боррель.

Ранее помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан сообщил, что Вашингтон передаст Украине новый и первый с конца прошлого года пакет военной помощи на сумму около 300 миллионов долларов. По его словам, данный пакет является экстренным и направлен на удовлетворение некоторых из наиболее острых нужд Киева.

Официальный представитель Пентагона Патрик Райдер, в свою очередь, отметил, что новых военных поставок США Украине хватит на несколько недель, а удовлетворение долгосрочных потребностей все еще требует решения американского конгресса о выделении допсредств.

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