Системы для защиты от дронов "Панцирь" установят на нефтяных объектах России

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Минэнерго России рассматривает вопрос о защите российских нефтеперерабатывающих заводов от атак беспилотников с использованием зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь". Об этом сообщает ТАСС.

"Отрабатываем, совместно в том числе с коллегами из Росгвардии, меры по прикрытию объектов, установке необходимых систем защиты по типу "Панциря", – рассказал директор департамента развития газовой отрасли Минэнерго Артем Верхов.

В рамках круглого стола в Совете Федерации, он заявил, что ведется работа по обеспечению безопасности объектов топливно-энергетического комплекса. По словам Верхова, уже есть и законодательные инициативы.

Ранее сообщалось о пожаре, возникшем на Сызранском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в Самарской области в результате атаки беспилотника.

До этого беспилотники ВСУ атаковали Славянский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае.