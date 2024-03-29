Лавров в начале апреля обсудит конфликт на Украине с послами стран мирового большинства

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В начале апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет очередную встречу с послами стран мирового большинства, где даст оценки события на Украине. Об этом он заявил в интервью газете "Известия".

"Уже дважды встречался с послами мирового большинства в Москве. Еще одна встреча будет в начале апреля. Мы разъясняем им нашу оценку того, как развивается ситуация вокруг Украины", – сказал глава МИД РФ.

Лавров подчеркнул, что на предыдущей встрече разбиралась "формула мира", которую предложил украинский президент Владимир Зеленский, была отмечена ее несостоятельность.

По мнению министра, суть этой формулы заключается в том, что Россия должна капитулировать, уйти из Крыма, из Донбасса, из Новороссии, заплатить контрибуции, российское руководство должно приехать в Гаагу и сдаться в трибунал, и Москва должна добровольно согласиться на ограничения своих вооружений.

Лавров задался вопросом, как может серьезный политик заявлять, что вот эта "формула Зеленского" безальтернативна. Он также напомнил, что Украина выходила из СССР на основе Декларации о независимости, в которой было записано и то, что Украина – нейтральное и внеблоковое государство, которое живет в добрососедстве со всеми бывшими республиками и соблюдает права человека и права национальных меньшинств.

Ранее представитель Пекина завершил свою поездку по европейским странам, целью которой был поиск политического решения кризиса. В ходе турне он посетил РФ, Бельгию, Польшу, Украину, Германию и Францию.



Затем западные СМИ сообщали, что Китай может начать бойкотировать возможные переговоры, если туда не пригласят представителей России. В частности, Пекин якобы пытается убедить Евросоюз позволить Москве принять участие в конференции в Швейцарии.