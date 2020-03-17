МОК продолжит подготовку к Олимпиаде-2020

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В Международном олимпийском комитете заявили, что продолжат готовиться к Олимпийским играм 2020 года в Токио согласно плану, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МОК.

Губернатор Токио Коикэ Юрико заявила, что на данный момент нет намерений отменять Олимпийские игры, которые должны пройти в Японии. Игры должны пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) перенес чемпионат Европы по футболу 2020 года на лето 2021 года. Приостановлены розыгрыш Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Чемпионат Англии по футболу отложили как минимум до 4 апреля. Отложен и старт нового сезона "Формулы-1".

Российский футбольный союз (РФС) также объявил о приостановке матчей Кубка России, Футбольной национальной лиги (ФНЛ), Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) и других турниров, проводимых под эгидой организации. Ограничения будут действовать по 10 апреля.

КХЛ приостановила розыгрыш Кубка Гагарина на неделю, НХЛ объявила о приостановке регулярного чемпионата. Международная федерация фехтования отменила все турниры на 30 дней.

В связи с распространением вируса Минспорт РФ создал оперативный штаб по предупреждению завоза COVID-19. Информация о деятельности штаба будет публиковаться на сайте министерства.

Анализ на коронавирус проводят две лаборатории Роспотребнадзора

Число заболевших коронавирусом в России возросло до 114 человек. Десять из них заразились уже в стране, еще 104 случая завозные. Пятеро заболевших уже выздоровели и выписаны. 109 человек находятся в стационаре, у 106 из них заболевание протекает в легкой форме без каких-либо симптомов. Вирус зарегистрирован в 26 регионах страны.