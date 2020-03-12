Олимпийский огонь зажгли в Древней Олимпии

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Олимпийский огонь для игр 2020 года зажгли в Древней Олимпии, сообщает ТАСС.

Огонь создали с помощью параболического зеркала от солнечных лучей. Церемонию зажжения провела верховная жрица, актриса Ксанти Георгиу. Огонь зажгли в Древней Олимпии на алтаре древнегреческого храма Геры.

На церемонии присутствовали президент Греции Прокопис Павлопулос, президент Международного олимпийского комитета Томас Бах и другие официальные лица. После зажжения на церемонии состоится театрализованное представление с участием группы жриц, исполняющих обряд.

Ранее в СМИ регулярно появлялась информация о переносе или даже отмене Олимпийских игр в Токио в связи с угрозой распространения коронавируса. Согласно последним данным, Олимпиаду могут провести в 2022 году. Впрочем, губернатор Токио Коикэ Юрико заявила, что на данный момент обсуждения по поводу отмены Олимпийских игр не проводятся.

Коронавирус серьезно повлиял на режим проведений спортивных соревнований. Так, в связи с угрозой распространения COVID-19 отменили чемпионат мира по фигурному катанию и мировое первенство по хоккею с мячом. В связи с заболеванием баскетболиста Руди Гобера приостановлен сезон в турнире НБА.

Впервые вспышку коронавируса обнаружили в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань. В настоящий момент известно о 125 тысячах случаев заболевания по всему миру. В связи с этим Всемирная организация здравоохранения заявила о пандемии нового коронавируса в мире.

