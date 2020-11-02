Чемпионат Европы по футболу может полностью пройти в России – СМИ

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Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) изучает вариант проведения чемпионата Европы в 2021 году в одной из стран из-за распространения коронавирусной инфекции, сообщает газета Le Parisien.
По данным газеты, основным претендентом на проведение мероприятия является Россия. В UEFA, как сообщается, впечатлены успешной организацией чемпионата мира 2018 года, а также довольны высоким уровнем здравоохранения в стране.
17 марта UEFA принял решение о переносе Евро-2020 на лето 2021 года из-за коронавируса. Проведение чемпионата Европы первоначально было запланировано в 12 городах.
Сборная России будет выступать в матчах чемпионата Европы в традиционной форме с красно-белыми цветами.
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