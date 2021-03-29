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06:52

Российские футболисты проиграли Франции на молодежном ЧЕ

спорт город

Фото: TASS/Imago/Gonzales Photo/Gaston Szerman

Футболисты сборной России проиграли команде Франции на групповом этапе чемпионата Европы до 21 года.

Поединок в венгерском Сомбатхее завершился со счетом 2:0. На 15-й и 24-й минуте отличились Одсонн Эдуар и Жонатан Иконе. Оба гола в ворота россиян были забиты с пенальти после после нарушений защитника столичного "Спартака" Павла Маслова.

Ранее россияне обыграли Исландию (4:1). Теперь сборная занимает третье место в группе С. Заключительный матч этапа подопечные Михаила Галактионова проведут против лидера группы – Дании – 31 марта.

Молодежная сборная России по футболу начала отборочный турнир ЧЕ с победы

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