Игроки НХЛ вновь не поедут на Олимпиаду. На этот раз всему виной коронавирус

22 декабря Национальная хоккейная лига официально заявила: "Игроки НХЛ не выступят на Олимпийских играх 2022 года". Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов – о том, почему так произошло и как это повлияет на хоккейный турнир в Пекине.



Александр Овечкин. Фото: AP Photo/Nick Wass

Даже у тех, кто далек от хоккея, на слуху извечный спор НХЛ с Международным олимпийским комитетом и Международной федерацией хоккея. Руководство североамериканской лиги из года в год отказывается отпускать своих игроков на чемпионаты мира и Олимпийские игры. Функционеры из МОК и ИИХФ в ответ скрипят зубами, но терпят.

Больше всего по итогу страдают зрители: все-таки на международные турниры приезжают не лучшие из лучших, а сильнейшие из того, что было. Апогеем подобных практик стал последний чемпионат мира в Латвии. Для любителей хоккея это первенство обернулось кошмарным фарсом.

Многие фанаты привыкли, что из НХЛ не приезжают топовые игроки, так как на начало-середину мая приходятся финальные раунды Кубка Стэнли. Однако на этот раз график старта плей-офф НХЛ съехал настолько (конечно же, из-за пандемии), что пришелся примерно на то же время, что и ЧМ. Вкупе с другими проблемами (например, серьезными ограничениями от организаторов турнира) получилось так, что на турнир приехали хоккеисты третьего-четвертого эшелона, которые либо умудрялись проигрывать аутсайдерам (как Финляндия и Канада с Казахстаном и Латвией, соответственно), либо и вовсе не вышли из группы (как Швеция, на тот момент владевшая титулом чемпиона мира). Хоть и в финале Канада выиграла ЧМ в битве с Финляндией, на деле это был примерно седьмой состав "кленовых" против примерно третьего состава суоми.



Евгений Малкин. Фото: AP Photo/Frank Franklin II

Похожая ситуация была и на Олимпиаде в Пхенчхане в 2018 году. Тогда НХЛ не отпустила игроков лиги на Игры, что серьезно ослабило США, Канаду, Швецию и другие топ-сборные и, например, позволило дойти до финала Германии. Впрочем, для сборной России это оказалось только на руку: наши хоккеисты обыграли немцев в овертайме, завоевав первые в новейшей истории олимпийские медали.

На Играх в Пекине все должно было быть по-другому: ​​в июле 2020 года НХЛ фактически договорилась с МОК и ИИХФ о том, что хоккеисты, выступающие в лиге, смогут принять участие в Олимпиадах 2022 и 2026 годов. Правда, в этом соглашении была маленькая оговорка: руководство лиги может в одностороннем порядке изменить решение до 10 января 2022 года.



К сожалению, меньше чем за месяц до дедлайна появился веский довод задействовать эту опцию. В начале декабря 2021 года игроки НХЛ стали один за одним заболевать коронавирусной инфекцией. Лига усилила меры предосторожности, но этого оказалось мало.



Артемий Панарин. Фото: AP Photo/Mary Altaffer

Нескольким клубам пришлось уйти на карантин, а позднее и вовсе было объявлено о приостановке регулярного чемпионата. В таких условиях отказ от Олимпиады выглядел делом времени. В конце концов НХЛ и профсоюз игроков пришли к этому решению. Скорее всего, руководство лиги в лице Гэри Беттмэна вздохнуло с облегчением: соглашение с международными федерациями и комитетами изначально было со стороны НХЛ большой уступкой.

Но насколько много потеряют от этого Олимпийские игры? Как показал прошлый опыт, достаточно, чтобы считать турнир в таком виде как минимум неудачным, как максимум – попросту ненужным. Не с точки зрения интересов сборной, а с позиции чистого спорта. В конце концов так ли интересно будет смотреть турнир, на который не приедут Александр Овечкин, Евгений Малкин, Сидни Кросби, Артемий Панарин, Коннор Макдэвид и другие звезды НХЛ? Прошедшие Олимпиады и чемпионаты мира (особенно в Латвии), кажется, дали однозначный ответ на этот вопрос.