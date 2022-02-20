Как российские хоккеисты взяли серебряные медали на Олимпиаде в Пекине

Сборная Олимпийского комитета России (ОКР) уступила команде Финляндии в финале хоккейного турнира Олимпиады в Пекине. Встреча завершилась со счетом 1:2. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов – о том, почему у отечественной команды не получилось повторить успех предыдущих Игр.

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Главное событие для мира хоккея на этой Олимпиаде случилось еще до начала Игр, ровно два месяца назад. Тогда Национальная хоккейная лига (НХЛ) официально заявила, что выступающие под ее эгидой игроки не поедут на мировое первенство в Пекине. Не то чтобы руководство североамериканской лиги регулярно отпускало своих хоккеистов на Игры до этого.

Но именно на пекинскую Олимпиаду должны были приехать все звезды НХЛ, ведь об этом еще в июле 2020 года лига договорилась с Международным олимпийским комитетом (МОК) и Международной федерацией хоккея (ИИХФ).

К сожалению, новая вспышка коронавируса в США и Канаде помножила все эти договоренности на ноль. На Игры-2022, как и четырьмя годами ранее, из НХЛ не приехал никто. Плохая новость заключалась в том, что нам предстояло увидеть хоккей не самого высокого качества. Все-таки отсутствие спортсменов из североамериканской лиги серьезно сказывается на каждом мировом турнире и делает его исход непредсказуемым.



Хорошая новость – в том, что сборная России вновь имела высокие шансы на золото зимних Игр и могла повторить успех 2018 года, когда она впервые в истории его выиграла. В этот раз у отечественных хоккеистов это почти получилось.



Групповой этап сборная России прошла не без проблем и откровенно вяло: минимально обыграла Швейцарию и забросила две шайбы Дании, но по буллитам проиграла Чехии. С другой стороны, остальные топ-команды устроили в плей-офф еще более интересный перформанс. США совершенно неожиданно по буллитам уступили Словакии, а Швеция всухую обыграла Канаду.

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Россия же довольно предсказуемо в четвертьфинале разбила Данию, а вот в полуфинале нас ждал настоящий триллер: ничья со шведами в основное и дополнительное время, по-настоящему валидольная серия буллитов – и победа благодаря чудо-спасениям Ивана Федотова и решающей шайбе Арсения Грицюка.

Возможно, наши хоккеисты отдали все нервы именно в этой игре, потому что финальный матч со сборной Финляндии не получился совсем. Несмотря на это, начиналось все довольно перспективно. Команда Суоми была активнее в первые минуты, прессинговала оборону нашей сборной, но немного перестаралась: Ханнес Бьернинен в атаке нарушил правила и на две минуты отправился отдыхать на скамейку.



Этого времени подопечным Алексея Жамнова хватило сполна: Никита Гусев и Никита Нестеров перевели шайбу направо, на Михаила Григоренко, а тот шикарно бросил точно в угол. Почти сразу же финны получили шанс отыграться, после того, как Дамир Шарипзянов получил двухминутный штраф за толчок клюшкой. Однако первый период так и остался за сборной ОКР.



Зато во втором финны быстро наверстали упущенное. На 24-й минуте Вилле Покка решил бросить почти что от синей линии – и попал. До конца периода сборная Суоми доминировала и могла еще больше увеличить счет. Но защита российской команды и, в особенности, голкипер Иван Федотов играли надежно. Впрочем, этих стараний, увы, оказалось мало.



Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

В самом начале третьей двадцатиминутки финские хоккеисты отметились своей второй шайбой. Марко Анттила бросил от синей линии и после подправления от Бьернинена снаряд залетел в сетку. Наши хоккеисты тщетно пытались сравнять счет за оставшееся время. Но оборона финской команды больше не допускала осечек, и подопечные Юкки Ялонена все-таки вырвали волевую победу.

Для сборной Финляндии по хоккею эти золотые медали стали первыми в истории их страны. Нашим спортсменам пришлось довольствоваться лишь серебром. Но вообще и этот результат для такого, прямо скажем, не самого звездного состава – большая удача, а победа финнов – абсолютно закономерна. Достаточно посмотреть на статистику и разницу по броскам – 31 против 17 в пользу Суоми.

Мало того, что финская сборная – это в принципе самый наш неудобный соперник, так еще она сегодня объективно была на голову сильнее российской команды. Но стоит отдельно сказать спасибо за самоотдачу нашим спортсменам, которые до последнего боролись в финальном матче.