Владелец дома Лаврова на Остоженке будет привлечен к ответственности за незаконные работы

Фото: телеграм-канал "Архнадзор"

Собственник дома Лаврова в центре Москвы будет привлечен к ответственности за незаконные работы на объекте культурного наследия регионального значения. Об этом сообщила пресс-служба департамента культурного наследия столицы (Мосгорнаследия).

Незаконные работы в здании, расположенном по адресу улица Остоженка, дом № 26/1, были выявлены 17 октября. Сотрудники Мосгорнаследия выдали соответствующее предписание собственнику, подрядчику и организации, которая осуществляла надзор и научное руководство. Вместе с тем были организованы мероприятия по возбуждению административного производства по статье 7.14.1 КоАП РФ ("Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия").

Кроме того, собственнику нужно будет скорректировать проектную документацию и полностью восстановить памятник архитектуры. Документы необходимо будет согласовать с Мосгорнаследием и получить повторное разрешение на проведение работ.

"Таким образом, под контролем департамента культурного наследия облик здания будет восстановлен", – добавили в пресс-службе.

Также департамент направил обращение в региональное управление МВД с материалами для проведения процессуальной проверки по статье 243.1 УК РФ ("Нарушение требований сохранения или использования объектов культурного наследия").

Ранее сообщалось, что за 10 лет реализации программы капремонта жилого фонда в столице отреставрировали 54 исторических здания, расположенных на Тверской и 1-й Тверской-Ямской улицах, а также на Тверском бульваре. Например, в 2024 году привели в порядок шестиэтажное здание жилищно-строительного корпоратива работников просвещения "Первый шаг". Его возвели в 1928 году в стиле авангард.

