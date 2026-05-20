DN: НАТО готовит автономную военную зону у границы с Россией

НАТО планирует создать около границы с Россией так называемую автономную зону с сенсорами, БПЛА и дальнобойными средствами поражения. Об этом сообщает RT со ссылкой на Defense News.

Проект получил название "Сдерживание на восточном фланге" (EFDI). Он предусматривает создание единой сети взаимосвязанных датчиков, беспилотных систем, а также наступательных и оборонительных средств.

"Теперь перед вами существует зона, куда вы не будете отправлять людей под угрозу, – все сводится к тому, что машины берут на себя риск", – передают авторы статьи слова замначальника штаба по вопросам трансформации и интеграции командования сухопутных войск НАТО Криса Гента.

Журналисты указали, что в рамках проекта Североатлантический альянс хочет на восточных рубежах разместить акустические и электрооптические датчики, а также системы противодействия дронам.

По словам Гента, одной из главных задач остается оценка количества автономных систем у стран Альянса и эффективности их применения. Для этого, считает он, нужно проводить специальные учения.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков предупредил о возрастающих стратегических рисках "лобовой сшибки" НАТО и РФ, последствия которой могут быть катастрофическими. Он заметил, что Европа активно распространяет информацию "о надвигающейся угрозе войны высокой интенсивности" с Россией, что в том числе приводит к увеличению напряженности и провокаций в ядерной сфере.