Порошенко намерен провести выборы в Донбассе

Украинский президент Петр Порошенко рассчитывает провести местные выборы в Донбассе до марта 2020 года.
Он отметил, что лидеры стран "нормандского формата" встретятся во Франции после завершения избирательного процесса на Украине, передает РИА Новости.
По его словам, в повестку дня, в частности, войдет "вывод иностранных войск" и вопрос перевода под международный контроль участка украинско-российской границы.
Порошенко заверил, что "как только компонент по безопасности минских договоренностей будет установлен", конфликтующие стороны перейдут к переговорам по политическому урегулированию, результатом которых должны стать местные выборы.
Ранее Порошенко пообещал вернуть Крым в состав страны после выборов. Первый тур голосования прошел на Украине 31 марта.
По данным ЦИК, никто из кандидатов не набрал необходимого для победы числа голосов. Владимир Зеленский набрал 30,24 процента голосов, Порошенко – 15,95. Второй тур пройдет 21 апреля.
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