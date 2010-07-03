СК РФ возбудил три дела по фактам обстрелов мирного населения Донбасса

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Следственный комитет РФ возбудил три уголовных дела по фактам обстрелов мирного населения Донбасса, в результате которых пострадали три человека, сообщает ТАСС.

Обстрелы производились 6 и 8 апреля. Военнослужащие Вооруженных сил и Национальной гвардии Украины начали стрелять из тяжелых видов вооружения по объектам гражданской инфраструктуры в поселках шахты "Трудовская" в ДНР. В результате ранения получили трое мирных жителей – две женщины и мужчина.

Возбуждены уголовные дела о жестоком обращении с гражданским населением, применении в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором России.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что с 1 по 7 декабря наблюдатели ОБСЕ обнаружили вне установленных мест хранения 190 единиц запрещенных Минскими соглашениями тяжелых вооружений и техники. Она отметила, что обострение ситуации нужно президенту Украины Петру Порошенко, чтобы попытаться остановить снижение своего рейтинга перед выборами.

Первый тур выборов президента Украины состоялся 31 марта. Неподконтрольная Киеву территория Донбасса отказалась от проведения голосования.

После обработки всех протоколов лидером первого тура стал кандидат от партии "Слуга народа" Владимир Зеленский. Он набрал 30,24% голосов избирателей. Его главный оппонент – действующий президент Украины Петр Порошенко – набрал 15,95% голосов. Второй тур выборов пройдет 21 апреля.