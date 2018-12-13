МИД России сообщил о готовящемся Киевом наступлении в Донбассе

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Киев готовит вооруженную провокацию в Донбассе с выходом к границе с Россией. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Согласно имеющейся информации, в ближайшие дни Киев намерен устроить вооруженную провокацию на линии соприкосновения", – сказала Захарова, передает "Интерфакс".

По мнению дипломата, это необходимо, чтобы, используя военное положение (в том числе в Донецкой и Луганской областях), организовать стремительное наступление на мариупольском направлении и захватить территорию Приазовья, а это непосредственный выход к границе с Россией.

Захарова также рассказала, что в период с 1 по 7 декабря наблюдателями ОБСЕ были обнаружены вне установленных мест хранения 190 единиц запрещенных Минскими соглашениями тяжелых вооружений и техники. Она отметила, что резкое обострение ситуации нужно президенту Украины Порошенко, чтобы попытаться остановить неуклонно снижающийся рейтинг своей популярности накануне выборов.

Украинский лидер Петр Порошенко 10 декабря подписал закон о непродлении Договора о дружбе и сотрудничестве с Россией. Чуть раньше решение Порошенко не продлевать Договор одобрила Верховная рада. Документ поддержали 277 депутатов. В законопроекте отмечалось, что прекращение действия документа освобождает Украину от какого-либо обязательства относительно его исполнения.

Как следует из уведомления, которое МИД Украины отправил 24 сентября в МИД РФ, соглашение прекратит действие 1 апреля 2019 года.

Обострение отношений между Россией и Украиной произошло после событий в Керченском проливе, когда российские пограничники задержали три корабля украинских ВМС, нарушивших границу РФ. В итоге под стражей оказались 24 украинских моряка. Всех их арестовали до 25 января.