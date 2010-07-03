На Украине проходят выборы президента

На Украине проходят президентские выборы. В воскресенье, 31 марта, по всей стране открылись избирательные участки для голосования. Работать они будут до 20:00.
Всего на пост лидера Украины претендуют 39 кандидатов, что стало рекордом. По рейтингам, составленным за неделю до голосования, лидирует шоумен Владимир Зеленский. Его готовы поддержать 30%. Действующего президента Петра Порошенко поддерживают 17% граждан, а лидера партии "Батькивщина" Юлию Тимошенко – 12,5%.
В то же время социологи считают, что глава государства определится во втором туре. ЦИК обязан объявить итоги голосования до 10 апреля. Если же ни один из кандидатов в первом туре не сможет набрать более половины голосов избирателей, на 21 апреля будет назначен второй тур.
Будущий президент возглавит Украину на пять лет.
Впервые на этих выборах не будет российских наблюдателей, поскольку Киев отказался допустить до мониторинга даже россиян, входящих в миссии международных организаций. Москва считает, что это ставит под вопрос легитимность всего избирательного процесса, а также возможность признания итогов голосования.
Кроме того, Киев не открыл участки в России, а неподконтрольная ему территория Донбасса отказалась от проведения выборов. В связи с этим 7–10 миллионов украинцев не смогут проголосовать, что составляет от одной шестой до четверти населения страны.
В связи с президентскими выборами на Украине, усилена охрана крымского участка российско-украинской государственной границы. Пограничники перешли на усиленный режим работы для обеспечения безопасности.
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