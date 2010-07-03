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15:59

Коломойский считает, что Зеленскому следует объявить дефолт по внешнему долгу

политика за рубежом

15:59

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Фото: ТАСС/Константин Сазончик

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский считает, что Владимиру Зеленскому следует отказаться от программы помощи МВФ или объявить дефолт по внешнему долгу. Об этом он заявил в интервью Financial Times.

По его мнению, Украина могла бы пойти по следам Греции или Аргентины. "Сколько раз Аргентина объявляла дефолт? (восемь)... И что, они провели его реструктуризацию. Это нормально", – заявил бизнесмен.

Он отметил, что победа Зеленского на выборах показала, что украинский народ хочет перерыва от реформ, требуемых МВФ, и искоренения коррупции. Коломойский добавил, что если Зеленский послушает Запад и не будет принимать своих решений, он закончит как его предшественник Петр Порошенко.

Также, по его словам, США и ЕС должны полностью списать внешний долг Украины в качестве платы за страдания страны во время "противостояния" с Россией.

Он считает, что Украина их не волнует Украина, они лишь хотят навредить России, а Украина для них только предлог.

Ранее украинские СМИ сообщали, что миссия МВФ сокращает график работы в Киеве и возвращается в Вашингтон из-за решения о роспуске украинского парламента.

Украинское представительство фонда опровергло эту информацию и заявило, что миссия продолжает работу по ранее запланированному двухнедельному графику.

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