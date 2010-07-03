Коломойский считает, что Зеленскому следует объявить дефолт по внешнему долгу

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский считает, что Владимиру Зеленскому следует отказаться от программы помощи МВФ или объявить дефолт по внешнему долгу. Об этом он заявил в интервью Financial Times.
По его мнению, Украина могла бы пойти по следам Греции или Аргентины. "Сколько раз Аргентина объявляла дефолт? (восемь)... И что, они провели его реструктуризацию. Это нормально", – заявил бизнесмен.
Он отметил, что победа Зеленского на выборах показала, что украинский народ хочет перерыва от реформ, требуемых МВФ, и искоренения коррупции. Коломойский добавил, что если Зеленский послушает Запад и не будет принимать своих решений, он закончит как его предшественник Петр Порошенко.
Также, по его словам, США и ЕС должны полностью списать внешний долг Украины в качестве платы за страдания страны во время "противостояния" с Россией.
Он считает, что Украина их не волнует Украина, они лишь хотят навредить России, а Украина для них только предлог.
Ранее украинские СМИ сообщали, что миссия МВФ сокращает график работы в Киеве и возвращается в Вашингтон из-за решения о роспуске украинского парламента.
Украинское представительство фонда опровергло эту информацию и заявило, что миссия продолжает работу по ранее запланированному двухнедельному графику.
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