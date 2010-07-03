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14:06

Политолог оценил риск дефолта в США

политика

14:06

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Фото: depositphotos/etienjones

Директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулев оценил доклад американского Центра двухпартийной политики о вероятности дефолта в США в сентябре.

Он пояснил, что речь идет не о дефолте, а о технической стороне дела: правительство США имеет возможность заимствовать деньги в определенных пределах, которые устанавливает конгресс.

"Предполагалось, что тот потолок расходов госдолга, который конгресс установил весной этого года, должен был закончиться к ноябрю, но сейчас стало известно о том, что это немного раньше произойдет", – сказал он в комментарии RT.

Политолог отметил, что при правлении Трампа США резко сократили налоги. Вследствие этого сократились поступления в бюджет, а расходы остались на том же уровне. Отсюда более стремительное "исчерпание потолка государственного долга", и это было ожидаемо.

Ранее эксперты предупредили, что из-за низких налоговых поступлений США грозит дефолт уже в начале сентября.

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