Польский аналитик предсказал падение рубля

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Рубль к концу года может подешеветь на 9 процентов, а курс доллара вырастет до 69 рублей. Такой прогноз дал польский финансовый аналитик Ярослав Косатый, передает Bloomberg.

По словам эксперта, снижению стоимости российской валюты способствует переход ЦБ к смягчению денежно-кредитной политики, возможное понижение ключевой ставки. "Негативные эффекты снижения ставки Центробанком окажутся сильнее, чем позитивные ", – уверен специалист.

Также финансист прогнозирует, что на рубль перестанет влиять эффект от спроса нерезидентов на облигации федерального займа.

При этом ряд других специалистов дают более оптимистичные прогнозы. Они сходятся во мнении, что курс рубля к концу года действительно снизится, но не столь сильно.

Несколькими днями ранее российский рубль был признан самой недооцененной валютой в мире. Об этом сообщает журнал Economist на основе "индекса бигмака". Согласно проведенному исследованию, валютный курс рубля на данный момент на 64,5 процента больше его реальной стоимости.

В начале июля индекс Мосбиржи впервые в истории торгов превысил 2800 пунктов. В частности, показатель вырос на 1,31 процента, до 2802,03 пункта. Показатель вырос на фоне улучшения внешней конъюнктуры после оптимистичных итогов саммита G20 в Японии, где главы США и Китая договорились о торговом перемирии.

