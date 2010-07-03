Индекс Мосбиржи установил новый исторический максимум

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Индекс Мосбиржи впервые в истории торгов превысил 2800 пунктов. В частности, показатель вырос на 1,31 процента, до 2802,03 пункта, следует из данных Московской биржи.

Долларовый индекс РТС поднялся на 1,14 процента и достиг 1400 пунктов.

Показатель вырос на фоне улучшения внешней конъюнктуры после оптимистичных итогов саммита G20 в Японии, где главы США и Китая договорились о торговом перемирии.

Положительная динамика в понедельник наблюдается на большинстве рынков развитых и развивающихся стран.

В начале апреля Минэкономразвития повысило прогноз курса рубля к доллару. В МЭР пояснили, что укреплению национальной валюты поможет новый приток средств иностранных инвесторов на рынок облигаций федерального займа.

