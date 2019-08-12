СМИ рассказали о новом способе телефонного мошенничества

В России начал распространяться новый способ телефонного мошенничества, при котором звонящий человек представляется сотрудником банка и говорит, что необходимо приостановить некую финансовую операцию. Об одном из таких случаев рассказывает "Российская газета".

Повествование в материале ведется от лица женщины, столкнувшейся с попыткой мошенничества. По ее словам, недавно ей на сотовый поступил входящий городской вызов. Собеседник на другом конце провода обратился к женщине по имени и представился сотрудником банка. Он сказал, что была зафиксирована несанкционированная попытка перевода денежных средств в другом регионе. Банк якобы обнаружил попытку списания в Ростовской области и заблокировал ее.

Женщина подчеркивает, что сначала звонивший не вызвал никаких подозрений, так как не запрашивал конфиденциальных данных. Однако чуть позже он предложил "сверить устройства", имеющие доступ к личному кабинету, чтобы полностью обезопасить счета.

"Ключевым моментом в диалоге стала сверка операционной системы Android и IOS", – отмечает пользовательница.

Дело в том, что программа делегирования доступом teamviewer дает постороннему человеку возможность подключиться к смартфону жертвы и совершить любую операцию от ее лица. Доказать попытку взлома потом будет практически невозможно, так как формально вы сами разрешили подобное подключение.

В тот же день женщина подала заявление о подозрении на мошенничество в Главное следственное управление МВД. Обращение в итоге перенаправили в Бюро специальных технических мероприятий. Судя по всему, расследование инцидента в настоящий момент все еще продолжается.

Ранее заместитель председателя Центробанка России Дмитрий Скобелкин рассказал о наиболее распространенных схемах мошенничества с платежными картами. По его словам, сегодня преступники используют порядка десяти схем для обмана граждан. Самой частой из них является следующая: мошенники выманивают у жертвы ее персональные данные, представляясь сотрудниками кредитной организации и предупреждая о некой несанкционированной операции с картой, а затем опустошают счет. Проблема заключается в том, что злоумышленники пользуются IP-телефонией, так что у человека при входящем звонке высвечивается номер действующего банка.