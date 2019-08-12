СМИ рассказали о новом способе телефонного мошенничества

Поделиться в социальных сетях:
В России начал распространяться новый способ телефонного мошенничества, при котором звонящий человек представляется сотрудником банка и говорит, что необходимо приостановить некую финансовую операцию. Об одном из таких случаев рассказывает "Российская газета".
Повествование в материале ведется от лица женщины, столкнувшейся с попыткой мошенничества. По ее словам, недавно ей на сотовый поступил входящий городской вызов. Собеседник на другом конце провода обратился к женщине по имени и представился сотрудником банка. Он сказал, что была зафиксирована несанкционированная попытка перевода денежных средств в другом регионе. Банк якобы обнаружил попытку списания в Ростовской области и заблокировал ее.
Женщина подчеркивает, что сначала звонивший не вызвал никаких подозрений, так как не запрашивал конфиденциальных данных. Однако чуть позже он предложил "сверить устройства", имеющие доступ к личному кабинету, чтобы полностью обезопасить счета.
"Ключевым моментом в диалоге стала сверка операционной системы Android и IOS", – отмечает пользовательница.
Дело в том, что программа делегирования доступом teamviewer дает постороннему человеку возможность подключиться к смартфону жертвы и совершить любую операцию от ее лица. Доказать попытку взлома потом будет практически невозможно, так как формально вы сами разрешили подобное подключение.
В тот же день женщина подала заявление о подозрении на мошенничество в Главное следственное управление МВД. Обращение в итоге перенаправили в Бюро специальных технических мероприятий. Судя по всему, расследование инцидента в настоящий момент все еще продолжается.
Ранее заместитель председателя Центробанка России Дмитрий Скобелкин рассказал о наиболее распространенных схемах мошенничества с платежными картами. По его словам, сегодня преступники используют порядка десяти схем для обмана граждан. Самой частой из них является следующая: мошенники выманивают у жертвы ее персональные данные, представляясь сотрудниками кредитной организации и предупреждая о некой несанкционированной операции с картой, а затем опустошают счет. Проблема заключается в том, что злоумышленники пользуются IP-телефонией, так что у человека при входящем звонке высвечивается номер действующего банка.
Выборы в Мосгордуму 2019 / ДОКУМЕНТЫ Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: