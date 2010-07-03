Экономист оценил риски снятия наличных на кассах супермаркетов

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Экономист Никита Масленников в интервью Москве 24 рассказал, какие могут существовать риски для тех, кто снимает наличные с банковских карт на кассах супермаркетов. По мнению эксперта, с одной стороны, возникает "пространство комфорта" для человека, которому удобно проводить подобную операцию. С другой стороны, не следует забывать о проблеме "электронного мошенничества".

"В последнее время на карты и карточный бизнес совершается большое количество атак, среди которых и попытки хищения персональных данных... Здесь нужно будет как торговым сетям внимательно смотреть на то, чтобы соблюдались стандарты безопасности, так и самим гражданам", – объяснил эксперт.





Никита Масленников экономист Каждая новая услуга – это поле деятельности для финансовых мошенников.

Масленников добавил, что существует еще один "неприятный момент". По его словам, на данном этапе неочевидно, какая будет комиссия. Если услуга окажется слишком дорогой, то клиент просто не захочет ею воспользоваться.

Ранее стало известно, что в России планируют распространить эксперимент по снятию наличных с банковских карт на кассах магазинов по всей стране. Сейчас это могут сделать только жители удаленных малонаселенных пунктов в некоторых регионах. При этом отмечается, что воспользоваться подобной услугой получится только при совершении покупки.



Заместитель главы Ассоциации компаний розничной торговли Владимир Ионкин рассказал радиостанции "Москва FM", что такую услугу можно использовать в маркетинговой стратегии магазинов для привлечения покупателей. Кроме того, по словам эксперта, магазины смогут взимать небольшую дополнительную комиссию за проведение операции.



По данным СМИ, к программе планирует подключиться сеть продуктовых магазинов "Пятерочка". В июле также сообщалось, что сеть хочет запустить сервис отправки и выдачи посылок через свои магазины. Однако пока неясно, сколько это будет стоить.