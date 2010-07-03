Лжесоцработник украл у пенсионерки в Москве более миллиона рублей

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На северо-востоке столицы неизвестный под видом соцработника украл более миллиона рублей из квартиры пенсионерки, сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе столичного главка МВД.

В полицию обратилась женщина 1937 года рождения. Она рассказала, что к ней в квартиру на улице Палехской позвонил неизвестный, представившийся соцработником.

Гражданка впустила незнакомца, и тот тайно похитил из жилища 1 миллион 60 тысяч рублей и личные документы. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее неизвестные ограбили квартиру москвича ради кольца за 20 тысяч рублей. Нападавших было шестеро, они угрожали похожими на нож и пистолет предметами.