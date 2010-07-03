Из квартиры безработного москвича украли 80 тысяч долларов

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Из квартиры на юге столицы похитили 80 тысяч долларов. С заявлением в полицию обратился неработающий мужчина 1991 года рождения, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.

Инцидент произошел в одном из домов по улице Восточной. Неизвестный проник в жилище неустановленным способом. Сейчас в МВД проводят проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Накануне сотрудники полиции при поддержке бойцов СОБР Росгвардии задержали 38-летнего жителя Королева, подозреваемого в серии квартирных краж. Общий ущерб составил около 4 миллионов рублей.