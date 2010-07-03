Лжесоцработника арестовали за кражу более 1 млн рублей у пенсионерки

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Лжесоцработника задержали и арестовали за кражу более миллиона рублей из квартиры 82-летней москвички, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, злоумышленник представился соцработником, зашел в жилище к пенсионерке и пробыл там около часа.

"После того как мужчина ушел, женщина обнаружила пропажу паспорта и более одного миллиона рублей", – приводит слова Волк Агентство "Москва".

Было возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере. Правоохранители задержали подозреваемого в Подмосковье и арестовали. Расследование продолжается.

В начале сентября у 93-летней пенсионерки украли более 1,1 миллиона рублей. Инцидент произошел в столичном районе Соколиная Гора на улице Буракова. Установлено, что неизвестный проник в квартиру "путем свободного доступа". Было возбуждено уголовное дело.