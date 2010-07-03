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Общество

19:28

Россиянам рекомендовали отвечать "алло" на звонки с незнакомых номеров

общество безопасность

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Во избежание мошенничества гражданам следует отвечать на незнакомые номера словом "алло". Об этом заявил замначальника УВД по Северо-Западному административному округу Александр Овсянников.

"Достаточно ответить буквально "да", и это уже как сигнал для каких-либо действий. "Иван Петрович?" – "Да", – и все, уже операция будет проведена. Поэтому, если незнакомый телефон, лучше отказаться от разговора. Или просто "алло", "слушаю вас", все", – цитирует Агентство "Москва" слова Овсянникова.

Ранее специалисты по кибербезопасности отмечали, что таким способом мошенники могут собирать биометрию – цифровые отпечатки голоса. Во время разговора злоумышленники пытаются добиться того, чтобы жертва произнесла не только "да", но и сказала фразу "я подтверждаю".

При наличии записи система банка может не поверить одной фразе, вырванной из контекста. Если у мошенников будет несколько ключевых фраз, то это позволит им подтвердить перевод денежных средств.

Эксперты рекомендуют при подозрительном звонке сразу положить трубку, найти актуальный номер горячей линии кредитной организации, а затем самостоятельно позвонить и уточнить, все ли в порядке с картой. Перезванивать на подозрительный номер ни в коем случае не следует.

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