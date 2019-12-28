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Общество

11:01

Сбербанк внедрил в банкоматы новую функцию

общество

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Сбербанк внедрил в новых банкоматах-ресайклерах функцию возврата забытых денег. Благодаря новой функции, уже сокращено на 30% число случаев, когда клиент забывает деньги. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Сбербанка.

"Мы подумали об упрощении жизни наших клиентов даже в необычных ситуациях, на банкоматах-ресайклерах внедрили возврат забытых денег", – говорится в сообщении.

Отмечается, что если клиент заказал в банкомате определенную сумму денег для снятия, а потом отвлекся и не забрал наличные, что банкомат заберет их обратно и автоматически зачислит обратно на счет.

Ранее сообщалось, что в России планируют создать систему мониторинга, чтобы автоматически выявлять сомнительные денежные переводы, которые делаются без ведома владельцев банковских счетов.

Как отмечается, антифрод-систему хотят создать при участии Национальной системы платежных карт. Единый мониторинг позволит отслеживать сомнительные операции через платежные системы "Мир", Visa и MasterСard. Подозрительные переводы будут выявляться автоматически, а затем проверяться в ручном режиме.

Кроме того, рассматривается возможность возвращать гражданам деньги со счетов мошенников без суда.

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