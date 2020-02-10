Названы регионы России с высоким уровнем IT-преступности

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Высокий процент преступлений с использованием информационно-телекоммуникационных технологий (IT-преступность) зафиксирован в Ямало-Ненецком автономном округе, передает RT со ссылкой на данные МВД.
В прошлом году в этом регионе было совершено 28,6% преступлений с применением информационных технологий. Речь идет о преступлениях, связанных с использованием компьютеров и компьютерных программ, мобильных телефонов, пластиковых карт, электронных платежей и интернета.
В рейтинг с высоким уровнем IT-преступности также входят Ханты-Мансийский автономный округ (27,2%), Чувашия (26,8%), Республика Коми (23,9%) и Пензенская область (23,1%).
Меньше всего подобных преступлений было совершено в Чечне (1,7%), Дагестане (3,5%), Ингушетии (4,4%), Санкт-Петербурге (4,6%) и Московской области (5,3%). Всего в 2019 году МВД зарегистрировало более 294 тысячи преступлений с использованием IT-технологий.
В ноябре прошлого года сообщалось, что в структуре МВД появятся подразделения по борьбе с цифровой преступностью. Подразделения планируют формировать по отраслевому принципу.
При этом новых сотрудников привлекать не будут, сотрудников наберут из штата центрального аппарата министерства и территориальных органов внутренних дел. А дополнительных специалистов примут в Бюро специальных технических мероприятий МВД России.
Сергей Собянин также заявлял о необходимости развития технологий для борьбы с IT-преступностью. По словам градоначальника, разработать адекватные системы защиты и наказания правонарушителей должны представители ГУ МВД и властей столицы.
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