В России четвертый год подряд уменьшается доля подростковой преступности

14:16
Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов
Доля несовершеннолетних преступников от численности населения в возрасте от 14 до 17 лет снижается на протяжении последних четырех лет. Об этом сообщает сайт News.ru.
Согласно данным МВД, в 2015 году показатель оценивался в 1,04 процента по стране, в то время как в 2019 году он упал до 0,67 процента. Данная тенденция поддерживалась в регионах по отдельности. Исключением стали 16 субъектов РФ, в том числе Волгоградская, Ростовская и Брянская области.
Помимо процентного соотношения, снижается и количество несовершеннолетних, задержанных за противоправные действия. По информации МВД, за аналогичный четырехлетний период количество малолетних нарушителей уменьшилось с 56 до 37 тысяч. Меньше всего преступников выявили в Чечне (четыре), больше всего – в Свердловской области (две тысячи).
По мнению социального психолога Алексея Рощина, снижение преступности среди малолетних вызвано активным распространением смартфонов.
"Сегодня даже бедные семьи могут позволить приобрести смартфон своим детям. Многочисленные исследования говорят, что чем ребенок больше играет – в особенности в шутеры – тем меньше вероятность, что он будет совершать подобные насильственные действия в жизни", – заявил эксперт.
Рощин уточнил, что виртуальный мир в данном случае предоставляет детям все необходимое. А преступления, как считает психолог, часто совершают от скуки.
При общей динамике количества преступлений в МВД отметили существование значительного количества рецидивов. Сопредседатель экспертного совета комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Галина Семья отметила, что с детьми проводят недостаточную профилактическую работу.
Ранее МВД России составило отчет по преступлениям в отношении несовершеннолетних детей. За первое полугодие 2019 года наиболее часто подобные инциденты происходили в Челябинской, Кемеровской и Свердловской областях.
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