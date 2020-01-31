СК начал проверку после жалобы 15-летней девочки на пьющих родителей

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Следователи начали проверку по факту жалобы 15-летней девочки на ненадлежащее исполнение родителями своих обязанностей. Об этом рассказала старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

"По фактам, изложенным в публикации СМИ, следственными органами организовано проведение доследственной проверки", – цитирует ее Агентство "Москва".

Представитель СК уточнила, что в настоящее время девочку забрали из семьи и направили на обследование в одну из больниц города. По словам подростка, ее родители часто выпивают и оставляют ее одну на долгое время, поэтому она вынуждена жить у своих друзей.

Ранее Генпрокуратура поручила прокурорам Подмосковья и Хабаровского края проверить работу органов профилактики безнадзорности детей в неблагополучных семьях.

Особое внимание будет уделено организации и осуществлению профилактической работы с несовершеннолетними и семьями социального риска, соблюдению прав детей на помощь государства.

