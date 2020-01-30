Девочка в Москве сообщила в полицию о пропавших в декабре родителях

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Девочка в Москве сообщила в полицию о пропаже родителей. Сейчас ребенок находится в больнице. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного департамента социальной защиты населения.

По словам девочки, она не видела своих родителей с 26 декабря минувшего года. Ребенка направили в больницу для обследования. После выписки ее передадут органам соцзащиты.

Уточняется, что семья никогда не обращалась за социальной помощью и не состоит на учете в учреждениях соцзащиты. В настоящее время полиция выясняет все обстоятельства дела.

Ранее Генпрокуратура поручила прокурорам Подмосковья и Хабаровского края проверить работу органов профилактики безнадзорности детей в неблагополучных семьях.

Особое внимание будет уделено организации и осуществлению профилактической работы с несовершеннолетними и семьями социального риска, соблюдению прав детей на помощь государства.

